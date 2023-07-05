Haberler Yaşam Videoları İskenderun Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor

İskenderun Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor

İskenderun Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor
05.07.2023 09:41 - Son Güncelleme: 05.07.2023 09:48

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:27
Artvin’de yayla yollarında...
Yaşam 01:55
Kazada otomobilin motoru yola...
Yaşam 04:49
İstanbul'da düzensiz...
Yaşam 02:00
Karabük'te fırtına çatıyı...
Yaşam 01:50
İstanbul’da “örümcek adam”...
Yaşam 03:02
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci...
Yaşam 03:00
Buz mağarasında 80 metre...
Yaşam 02:58
Halk otobüsünü kaçıran...
Yaşam 01:08
İki otomobil kafa kafaya...
Yaşam 00:20
Hazar Denizi’nde 5,7...
Yaşam 00:33
Sultangazi'de korkutan orman...
Yaşam 00:38
Lunapark gaspçısı 13 yıl sonra...

Depremin vurduğu Hatay’ın İskenderun ilçesine inşa edilen 200 yatak kapasiteli acil durum hastanesinin inşaatında sona yaklaşıldı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası en büyük yıkımın meydana geldiği Hatay’da yaraların sarılması için sürdürülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Hatay’ın İskenderun ilçesinde inşa edilen İskenderun Acil Durum Hastanesi de çalışmaların tamamlanması için gün sayıyor. Hizmete başlamasıyla birlikte yaklaşık 850 sağlık personelinin görev yapması planlanan 200 yatak kapasiteli İskenderun Acil Durum Hastanesinde 33 poliklinik, 36 yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathane, 6 görüntüleme odası, MR, tomografi, tam donanımlı laboratuvar, bronskopi, 2 endoskopi, 6 fizik tedavi ve rehabilitasyon, 3 onkoloji merkezi ve KVC ünitesinin olması planlanıyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA