İskenderun Acil Durum Hastanesi açılış için gün sayıyor

Depremin vurduğu Hatay’ın İskenderun ilçesine inşa edilen 200 yatak kapasiteli acil durum hastanesinin inşaatında sona yaklaşıldı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası en büyük yıkımın meydana geldiği Hatay’da yaraların sarılması için sürdürülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Hatay’ın İskenderun ilçesinde inşa edilen İskenderun Acil Durum Hastanesi de çalışmaların tamamlanması için gün sayıyor. Hizmete başlamasıyla birlikte yaklaşık 850 sağlık personelinin görev yapması planlanan 200 yatak kapasiteli İskenderun Acil Durum Hastanesinde 33 poliklinik, 36 yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathane, 6 görüntüleme odası, MR, tomografi, tam donanımlı laboratuvar, bronskopi, 2 endoskopi, 6 fizik tedavi ve rehabilitasyon, 3 onkoloji merkezi ve KVC ünitesinin olması planlanıyor.