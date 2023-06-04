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Kaza yapan alkollü sürücü kaçmaya çalışırken 1 kadını ezerek yaraladı

Kaza yapan alkollü sürücü kaçmaya çalışırken 1 kadını ezerek yaraladı
04.06.2023 00:26 - Son Güncelleme: 04.06.2023 00:41

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Meksika’nın Oaxaca eyaletinde alkollü araç sürücüsü kaza yaptıktan sonra kaçmaya çalışırken bir kadını ezerek yaraladı.

Yaşam Videoları
Meksika'nın Oaxaca eyaletinin başkenti Oaxaca de Juarez kenti yakınlarında meydana gelen bir trafik kazası sonrasında, kazaya neden olduğu öne sürülen alkollü sürücü kaçmaya çalıştı. O esnada olay yerindeki 2 araca daha çarpan alkollü sürücü 1 kadını ezerek yaraladı. Olay yerinde bulunanların öfkelenmesine neden olan alkollü sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Bazı kişiler alkollü sürücünün aracına saldırdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanan sürücü daha sonra bölgeye gelen polis ekiplerine teslim edildi. Alkollü sürücü, hakkında yasal işlem yapılmak üzere emniyete götürülürken, aracıyla yaraladığı kadının sağlık durumu hakkında ise bilgi verilmedi.
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