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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024, 19:24 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024, 19:24

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boş arazide erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Cırgalan Mahallesi 4112. Sokak üzerinde meydana gelen olayda; boş arazide bir ağacın altında hareketsiz şekilde bir şahsın yattığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede kimliği henüz tespit edilemeyen ve 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Şahsın cenazesi de yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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