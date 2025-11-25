Kayseri'de polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü otomobille takla attı: 2 yaralı

'DUR' İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Melikgazi Hunat Mahallesi'nde polis ekipleri, 06 KUB 06 plakalı otomobili durdurmak istedi ancak sürücü Furkan Y. ihtara uymayarak kaçtı.

4 KİLOMETRELİK KOVALAMACA TAKLAYLA BİTTİ

Yaklaşık 4 kilometre süren kovalamacanın ardından araç, Osman Kavuncu Bulvarı'nda kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

ARAÇ ALEV ALDI, SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Kaza sonrası alev alan otomobil itfaiye tarafından söndürüldü. Araçta yapılan aramada bir tüfek ve tabanca bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.