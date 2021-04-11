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Kayseri'de feci kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü

Kayseri'de feci kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü
11.04.2021 09:26
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Otomobilin bagajından çıkan bebek arabasıysa görenleri duygulandırdı.


Pınarbaşı-Kayseri yolu Pazarören Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Hüseyin Şahan (36) yönetimindeki 27 SP 695 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede araç içerisinde aynı aileden olan otomobil sürücüsü ile Semra Şahan (32), Mehmet Efe Şahan (2) ve Damla Şahan (24) hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi, yapılan incelemenin ardından itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde ve araçta inceleme yaptı.

Öte yandan, otomobilin bagajında bulunan bebek arabası da görenlerin yüreğini burktu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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