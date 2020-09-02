Kayıp bin 800 Euro'nun sahibi Müge Anlı canlı yayınında bulundu

02.09.2020 00:18

Yasemin ve Arif Uçar çifti bir lastiğe sarılı halde yerde 1.800 euro (yaklaşık 15 bin lira) buldular. Uçar çifti önce paranın sahibi bulabilmek için kendi çabalarıyla birkaç girişimde bulunsalar da paranın sahibini bulamayıp ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdular. Canlı yayında Müge Anlı'nın da desteğiyle paranın sahibi kısa süre içerisinde bulundu.