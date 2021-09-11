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Kayınbabasıyla kavgasını ayıran eşini bacaklarından vurdu! O anlar kamerada…

Kayınbabasıyla kavgasını ayıran eşini bacaklarından vurdu! O anlar kamerada…
11.09.2021 01:48 - Son Güncelleme: 11.09.2021 01:52
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Ankara'da babasıyla tartışan kocasını sakinleştirmeye çalışan kadın, eşi tarafından silahla bacaklarından vurularak yaralandı. Baba Turan H, olay yerinden kaçan damadını pompalı tüfekle ateş ederek kovaladı.


Ankara'da akılalmaz bir olay yaşandı. Babasıyla tartışan kocasını sakinleştirmeye çalışan kadın, eşi tarafından silahla bacaklarından vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, özel güvenlik görevlisi Harun K. ile kayınpederi Turan H, Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi 1689. Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Bunun üzerine Tuğba K, eşi ile babasını sakinleştirmek için aralarına girdi.

EŞİNİ VURDU
Tartışma esnasında Harun K, kendisini sakinleştirmeye çalışan eşine ateş etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI
Silahtan çıkan kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu Tuğba K. yere düştü, eşi olay yerinden kaçtı. Baba Turan H, pompalı tüfekle ateş ederek damadını kovaladı.

6 KURŞUN YARASI
Ambulansla hastaneye kaldırılan Tuğba K'nin sol dizinde 5, sağ dizinde bir kurşun yarasının olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçarken silahını yoldaki çöp kutusuna attığı tespit edilen Harun K, Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Harun K. ve kayınpederi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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