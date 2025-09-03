PODCAST CANLI YAYIN

Kastamonu'daki orman yangınına müdahale havadan görüntülendi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınlarının üçüncü gününde süren müdahale çalışmaları havadan görüntülendi.

Kastamonu'da çıkan orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor. Orman yangınları sebebiyle dün itibarıyla tahliye edilen köy sayısı 9'a yükseldi. Yeşilova köyü mevkiine kadar ilerleyen orman yangınına ekiplerin müdahalesi ise sürüyor. Söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.
Bölgedeki ekipler, yangına çok sayıda arazöz ve helikopterle müdahale ediyor.

Bunlar da Var

Erzurum Tortum’da feci kaza: Kamyon devrildi!
Erzurum Tortum’da feci kaza: Kamyon devrildi!
🔴12 Bingölspor 3-0 Mardin Büyükşehir🔴
🔴12 Bingölspor 3-0 Mardin Büyükşehir🔴
Demirci’de kaza: 3 ölü!
Demirci’de kaza: 3 ölü!
Bursa Orhangazi’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kardeş yaralı
Bursa Orhangazi’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kardeş yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle