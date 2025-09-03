Kastamonu'daki orman yangınına müdahale havadan görüntülendi

Kastamonu'da çıkan orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor. Orman yangınları sebebiyle dün itibarıyla tahliye edilen köy sayısı 9'a yükseldi. Yeşilova köyü mevkiine kadar ilerleyen orman yangınına ekiplerin müdahalesi ise sürüyor. Söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Bölgedeki ekipler, yangına çok sayıda arazöz ve helikopterle müdahale ediyor.