Ankara'da su kesintileri ne zaman sona erecek?

Anadolu Otoyolu'nda aynı istikamette giden otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Hayatını kaybeden Dertli'nin cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada Yıldız Dertli (60) yaşamını yitirirken, B.H. (24), G.H. (52) ve S.D. (31) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otoyolun Hendek geçişi İstanbul istikametinde Audi marka otomobil ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarak sürüklendi.