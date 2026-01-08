Anadolu Otoyolu'nda aynı istikamette giden otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde otomobil ile aynı yönde seyreden minibüsün çarpışması neticesine meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
OTOBANDA CAN PAZARI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Otoyolun Hendek geçişi İstanbul istikametinde Audi marka otomobil ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarak sürüklendi.
60 YAŞINDAKİ KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada Yıldız Dertli (60) yaşamını yitirirken, B.H. (24), G.H. (52) ve S.D. (31) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
OTOBAN 2,5 SAAT KAPALI KALDI
Kaza sonrası otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 2,5 saat sonra normale döndü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hayatını kaybeden Dertli'nin cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.