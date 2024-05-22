Kastamonu'da akıllara durgunluk veren bir skandal yaşandı. Tuvalette doğurduğu bebeği çöpe atan 18 yaşındaki cani 'anne' mahkemede "Babam zihinsel engelli, çocuğu çöp poşetine koydum ve ona verdim" dedi. İnternetten izlediği videolarla tek başına doğum yaptığını söyleyen kadının "Ercan ile nişanlıydım. Fakat çocuk Kenan’dandı" sözleri ise 'pes' dedirtti. Çöpte ölüme terk edilen bebeğin babasının ise 40 yaşında olduğu öğrenildi. Mahkememe heyeti cani 'anne'nin tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.