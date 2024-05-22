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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 11:34 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 11:34

Kastamonu'da tuvalette doğurduğu bebeği çöpe atan 18 yaşındaki caninin 'pes' dedirten savunması

Kastamonu'da akıllara durgunluk veren bir skandal yaşandı. Tuvalette doğurduğu bebeği çöpe atan 18 yaşındaki cani 'anne' mahkemede "Babam zihinsel engelli, çocuğu çöp poşetine koydum ve ona verdim" dedi. İnternetten izlediği videolarla tek başına doğum yaptığını söyleyen kadının "Ercan ile nişanlıydım. Fakat çocuk Kenan’dandı" sözleri ise 'pes' dedirtti. Çöpte ölüme terk edilen bebeğin babasının ise 40 yaşında olduğu öğrenildi. Mahkememe heyeti cani 'anne'nin tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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