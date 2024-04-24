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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024, 18:14 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2024, 18:14

Kastamonu'da 2 ev, sera ve ahırlar yandı: 4 büyükbaş hayvan öldü

Kastamonu’nun Daday ilçesinde köyde çıkan yangında 2 ev, 2 ahır, ambar, samanlık, garaj, sera ve odunluk yanarak kül oldu. Yangında 4 büyükbaş hayvan da telef olurken, köyde çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi. Yangının diğer evlere sıçramadan söndürülmesiyle büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu.

İlçeye bağlı Değirmencik köyü Merkez Mahallesi'nde Şaban Karamehmetoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikte bulunan ve aynı aileye ait olan bir başka ev ile ambar, odunluk, samanlık, sera ve ahırlara sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerce güçlükle söndürülen yangında 2 ev, ambar, odunluk, samanlık, sera ve 2 ahır kullanılmaz hale geldi.

YANGINDA 4 BÜYÜKBAŞ HAYVAN DA TELEF OLDU.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında rüzgar, ekiplerin işini zorlaştırıyor.

Köy muhtarı Ömer Yılmaz, gazetecilere, yangının çıkış nedeni bilmediklerini belirterek, "Yangın bir anda büyüdü. 4 hayvan ahırda kalmış. İtfaiye, jandarmaya haber ettik. Ekiplerin çalışmaları sürüyor." dedi.

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