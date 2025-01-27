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Kartal’da kaza! Yolcu minibüsü dükkana daldı! Yaralılar var!
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Kartal'da kaza! Yolcu minibüsü dükkana daldı! Yaralılar var!

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 10:37 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 10:46

İstanbul Kartal'da bir yolcu minibüsü cadde üzerindeki kuaföre girdi. Feci kazada çok sayıda kişi yaralanırken olay yerine ekipler sevk edildi. İşte ilk görüntüler.

İstanbul Kartal'da bir yolcu minibüsü, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak cadde üzerindeki kuaföre girdi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza, İstanbul Kartal Karlıktepe Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü cadde üzerinde bulunan bir kuaföre girdi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.

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