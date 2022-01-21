Haberler Yaşam Videoları Kartal Topselvi'de öldürülen hemşire Ömür Erez'in katili Rahmi Uygun'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Börekçiden çıkışı kamerada...

Kartal Topselvi'de öldürülen hemşire Ömür Erez'in katili Rahmi Uygun'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Börekçiden çıkışı kamerada...

Kartal Topselvi'de öldürülen hemşire Ömür Erez'in katili Rahmi Uygun'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Börekçiden çıkışı kamerada...
21.01.2022 09:06

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:23
Barbaros Bulvarı'nda araç küle...
Ana Sayfa 02:51
Denizli’nin Bozkurt ilçesinde...
Ana Sayfa 00:16
El Salvador Cumhurbaşkanı...
Ana Sayfa 00:53
Evlat Nöbeti'nde 34. buluşma
Ana Sayfa 00:47
Hadise’den tek taşlı paylaşım!
Ana Sayfa 01:27
Kartal'da hemşire Ömür Erez'e...
Ana Sayfa 00:10
Kartal’da hemşireyi vurarak...
Ana Sayfa 00:37
Testi pozitif çıkan şüpheli...
Ana Sayfa 00:49
Liberya’da kilisede izdiham...
Ana Sayfa 00:40
Milyonluk telefon...
Ana Sayfa 00:22
10 yıl hapis cezası ile aranan...
Ana Sayfa 00:29
Esenyurt'ta korkutan çatı...

Son dakika haberi... Dün İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde silahlı saldırıya uğrayan 33 yaşındaki hemşire Ömür Erez hayatını kaybederken, katil Rahmi Uygun yakalandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Katil Rahmi Uygun ile beraberindeki Musa T.'nin bir börekçiden birlikte çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Rahmi Uygun ile Musa T., Kartal'da bir börekçiden birlikte çıkıyor. İkili buradan çıktıktan sonra otomobile binip börekçiden uzaklaşıyor. İşte Ömür Erez cinayetine ilişkin son dakika gelişmeleri...

Yaşam Videoları
SON DAKİKA