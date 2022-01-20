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Karlı yollar yaban hayvanları için aşıldı o anlar kameraya yansıdı

Karlı yollar yaban hayvanları için aşıldı o anlar kameraya yansıdı
20.01.2022 09:22

OTOMATİK OYNAT

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Osmaniye'de etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için seferber olan ekipler diz boyu karda yemleme çalışması yaptı. Osmaniye’nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü harekete geçti. Sumbas ilçesinde Savrun Çayı Devlet Avlağında yaşayan yaban hayvanlarına Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği ekipleri tarafından saman, mısır ve buğday olmak üzere toplamda 350 kilogram kuru yem bırakıldı. Ekipler, sürdürülebilir yaban hayatının devamı için olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak amacıyla yemleme çalışmalarına devam edileceğini bildirdi.

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