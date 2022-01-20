Haberler Yaşam Videoları Fethiye'de 2 katlı evin çatısı alev alev yandı, itfaiye ekipleri güçlükle söndürebildi

Fethiye'de 2 katlı evin çatısı alev alev yandı, itfaiye ekipleri güçlükle söndürebildi

Fethiye'de 2 katlı evin çatısı alev alev yandı, itfaiye ekipleri güçlükle söndürebildi
20.01.2022 09:31

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:47
Cuma akşamı dikkat! 4 gün kar...
Ana Sayfa 01:54
Muhalefet partisi lideri gibi...
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 79. bölüm...
Ana Sayfa 00:59
Kuruluş Osman’da nefes kesen...
Ana Sayfa 00:51
Yalnız Kurt dizisinin yeni...
Ana Sayfa 29:20
Başkan Erdoğan’dan Kabine...
Ana Sayfa 04:26
Yoğun kar yağışı nedeniyle 52...
Ana Sayfa 00:42
Sakarya’da yarın okullar tatil...
Ana Sayfa 00:30
Pakistanlılar Pakistanlıları...
Ana Sayfa 01:56
Rusya-Ukrayna savaşı an...
Ana Sayfa 40:36
Erdoğan muhtarlarla buluştu
Ana Sayfa 01:53
Cem Belevi'den İrem Derici'ye...

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki iki katlı evin çatısında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında ev kullanılmaz hale geldi. Olay, Babataşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan, Ergün D'nin ikamet ettiği evin ikinci katın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan aile, alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürerek, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında can kaybı yaşanmaması teselli olurken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA