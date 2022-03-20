Haberler Yaşam Videoları Karlı yolda kaydı önündeki araca ve motosiklete çarptı

Karlı yolda kaydı önündeki araca ve motosiklete çarptı

Karlı yolda kaydı önündeki araca ve motosiklete çarptı
20.03.2022 11:17

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:52
Karlı yolda kayan otomobil...
Yaşam 00:24
Soğuktan donmak üzere olan...
Yaşam 02:58
Silivri’de kartpostallık kar...
Yaşam 02:32
Tipi nedeniyle mahsur kalanlar...
Yaşam 01:38
Maltepe sahil yolunda trafik...
Yaşam 00:32
Asker eğlencesinde kan aktı…
Yaşam 01:28
İzmir Foça’da deniz çekilince...
Yaşam 06:22
Bolu Dağı Tüneli’nde feci...
Yaşam 01:50
Mardin Hop Geçidi'nde feci...
Yaşam 01:41
TEM'de kar kazası: Yol trafiğe...
Yaşam 00:43
Alışveriş merkezindeki...
Yaşam 00:10
Beşiktaş’ta kar kazası...

Esenyurt’ta gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı kazaları da peşinde getirdi. Buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü duramayarak önündeki araçlara çarptı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan bir vatandaş yere fırlarken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Gece saatlerinde kar yağışının etkisini arttırmasıyla Esenyurt’ta bazı yollar kar ve buzla kaplandı. Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan bir caddede seyir halindeki vatandaş ise buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki araba ve motosiklete çarptı. Kazanın ardından metrelerce ilerleyen sürücü yol ortasında bulunan trafik işareti direğine çarparak durabildi. Yaşanan olayda aracın çarptığı motosiklet sürüsü ise yere fırlarken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA