Buz tutan yolda art arda meydana gelen 3 kaza kamerada

Sultangazi'de perşembe günü etkili olan kar yağışının etkisiyle buz tutan yolda virajı alamayan araçlar kaza yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı 3 kaza güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul'da perşembe günü etkili olan kar yağışı nedeniyle kazalar da yaşandı. Sultangazi Yayla Mahallesi Azap deresi mevkiinde saat 06.40 sıralarında ilk olarak personel taşıyan bir servis aracı, buz tutan yolda virajı alamayarak park halindeki bir otomobile çarptı. Araçlarda hasar oluşurken, sürücü ise başka bir kazaya neden olmamak için aracını kenara çekti. Olay yerinden geçen vatandaşlar ise park halindeki aracın sahibine ulaşmaya çalıştı. Bu sırada başka bir kaza meydana geldi. Başka bir panelvan araç ise ilk kazada hasar alan park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaşlar sağa sola kaçışırken, bu sırada buzlu yolda kontrolden çıkan otomobil sürücüsü, elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken 4 araçta da hasar meydana geldi. Buz tutan virajda meydana gelen 3 kaza da güvenlik kamerasına yansıdı.