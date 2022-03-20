İstanbul'un içme suyunu bekleyen tehlike! Alibeyköy barajı şimdi de çöple doldu

İstanbul barajları doluluk oranları | İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışlarının ardından barajların doluluk oranlarında rekor kırılıyor. Ancak İstanbul'u şimdi daha büyük bir tehlike bekliyor. Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken su seviyelerinin artmasıyla kıyılardaki çöple tahliye kapaklarında birikmeye başladı. İçme suyu havzası olan baraj gölünde çöpler su üstünde yüzmeye başladı. İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan olan Alibeyköy barajında doluluk oranı yaklaşık 4 ay önce yüzde 17.03 olarak ölçülmüştü.