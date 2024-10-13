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Karı-koca kavgasına aileler karıştı: Damat ve 4 aylık evli kuzeni öldürüldü
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Karı-koca kavgasına aileler karıştı: Damat ve 4 aylık evli kuzeni öldürüldü

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024, 00:47 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2024, 00:54

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde karı-koca kavgasına aileler karıştı. Damat ve 4 aylık evli kuzeni öldürüldü.

Merkez Yenişehir ilçesi Aziz Mahmutoğulları Caddesi üzerinde Genç İpekçi Apartmanı 6'ıncı katında karı koca arasında yaşanan kavgada aileler çağrıldı. Gelin tarafından gelen yakınlar, damat Mehmet Ali Baran ve kuzeni 4 aylık evli Vedat Baran'a silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde damat ve kuzenin öldüğünü, Agit Baran'ında yaralandığını belirledi. Gelin Esma Baran ve yakınları, 2 çocuğunu alıp olay yerinden uzaklaştı.
Cenazeler savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Morguna götürüldü. Damadın yakınları sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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