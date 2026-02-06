PODCAST CANLI YAYIN
Elazığ'da deprem paniği kamerada

Elazığ'da deprem paniği kamerada

Erzincan Kemah’ta meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da şiddetli hissedildi; sarsıntı anında vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor | ÖZET İZLE
GOL | Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor
GOL | Fenerbahçe 2-1 Erzurumspor
Torbalı'da facia! Suyla dolan alt geçitte kalan sürücü öldü!

