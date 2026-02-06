Iğdır'da müstehcenlik operasyonu

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıIğdır'da müstehcenlik operasyonuIğdır'da müstehcenlik operasyonuGiriş Tarihi: 06 Şubat 2026 15:22 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 15:28 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Iğdır merkezli 4 adrese düzenlenen eş zamanlı siber operasyonda, müstehcenlik suçundan gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bunlar da Var 08:10Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor | ÖZET İZLE 05.02.2026Perşembe 02:55GOL | Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor 05.02.2026Perşembe 01:28GOL | Fenerbahçe 2-1 Erzurumspor 05.02.2026Perşembe 00:36Torbalı'da facia! Suyla dolan alt geçitte kalan sürücü öldü! 05.02.2026PerşembeCANLI YAYIN