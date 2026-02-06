PODCAST CANLI YAYIN
Depremzede baba: "4:17'den beri ışığım yanmıyor"

Depremzede baba: "4:17'den beri ışığım yanmıyor"

Antakya'da iki evladını ve eşini toprağa veren bir babanın sözleri yürekleri dağladı. Çocuklarının hem doğum hem de ölüm ayının Şubat olduğunu belirten acılı baba, felaketin sembolü olan saate atıfta bulunarak: "4:17'den beri ışığım yanmıyor" dedi.

