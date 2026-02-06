SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıDepremzede baba: "4:17'den beri ışığım yanmıyor"Depremzede baba: "4:17'den beri ışığım yanmıyor"Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 11:44 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 11:48 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Antakya'da iki evladını ve eşini toprağa veren bir babanın sözleri yürekleri dağladı. Çocuklarının hem doğum hem de ölüm ayının Şubat olduğunu belirten acılı baba, felaketin sembolü olan saate atıfta bulunarak: "4:17'den beri ışığım yanmıyor" dedi.Bunlar da Var 08:10Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor | ÖZET İZLE 05.02.2026Perşembe 02:55GOL | Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor 05.02.2026Perşembe 01:28GOL | Fenerbahçe 2-1 Erzurumspor 05.02.2026Perşembe 00:36Torbalı'da facia! Suyla dolan alt geçitte kalan sürücü öldü! 05.02.2026PerşembeCANLI YAYIN