SON DAKİKA: Erzincan'da deprem
Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 14:41 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 14:52
Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Vali Hamza Aydoğdu, an itibarıyla herhangi bir can veya mal kaybının bulunmadığını açıkladı.