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Karaman’da feci motosiklet kazası: 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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Karaman’da feci motosiklet kazası: 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 15.04.2025 00:52:51 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 00:58:28

Üniversite Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi’nde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Turgut Gündoğdu yaşamını yitirdi, yolcu M.Ç. ağır yaralandı.

Karaman'ın Üniversite Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde akşam saat 20.15 sıralarında meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Turgut Gündoğdu'nun kullandığı 33 ABJ 317 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmakta olan H.K. (40) idaresindeki 42 KU 677 plakalı Tofaş marka otomobilin dikiz aynasına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metre ileriye savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı⁽¹⁾. Motosiklet sürücüsü Turgut Gündoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki M.Ç.'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kavşak bir süreliğine trafiğe kapatılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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