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Karaman’da bıçaklı kavga trajediyle sonuçlandı: Hastaneye giderken hayatını kaybetti!
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Karaman’da bıçaklı kavga trajediyle sonuçlandı: Hastaneye giderken hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 20.04.2025 00:25:48 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 00:28:23

Larende Mahallesi’nde küfürleşme yüzünden çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Hasan Ali Ay, hastaneye gitmeye çalışırken kaza yaptı ve hayatını kaybetti. Şüpheli H.V. gözaltında.

Karaman'ın Larende Mahallesi Şehit Ömer Doğan Caddesi'nde gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, Hasan Ali Ay (28) ile H.V. arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.V., Hasan Ali Ay'ı sol bacağından bıçakladı .

Yaralanan Hasan Ali Ay, otomobiliyle hastaneye gitmeye çalışırken kan kaybından fenalaşarak 582. Sokak'ta bir evin duvarına çarptı . Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Ali Ay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi H.V. , polis ekiplerince gözaltına alındı . Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı ev ve otomobilde detaylı incelemelerde bulundu

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