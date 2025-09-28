Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir kereste fabrikasında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sürerken, yangında, fabrikada zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.