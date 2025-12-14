Kaldırıma çarpan otomobil 200 metre savruldu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI

Kaza, Battalgazi Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'nda meydana geldi. Emre F. (21) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Savrulan araç levhaları devirdikten sonra bir ağaca çarparak durabildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Emre F.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan M.A. (21) ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobil çekiciyle kaldırılırken, Emre F.'nin cenazesi hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.