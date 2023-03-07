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Kadıköy’de evi boşaltan kiracıdan vatandaşlara pankartlı uyarı: “Bu bina çürüktür”

Kadıköy’de evi boşaltan kiracıdan vatandaşlara pankartlı uyarı: “Bu bina çürüktür”
07.03.2023 17:20

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Kadıköy’de 55 yıllık bir binada kiracı olarak oturan vatandaş, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle binadan ayrıldı. Evden ayrılmadan önce dairenin camına astığı ‘bu bina çürüktür’ yazısı dikkat çekti.

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Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Duatepe Sokak üzerinde bulunan 55 yıllık 5 katlı bir binanın en üst katında kiracı olarak oturan Canan Coşkun, binanın depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle daireyi boşalttı. Evden ayrılmadan önce dairenin penceresine 'Bu bina çürüktür' yazılı pankart asan Coşkun, sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. Coşkun paylaşımında, "Kadıköy Yeldeğirmeni'nde 55+ yaşındaki bir binada kiracıydım. Depreme dayanıklı olmadığı için evi boşalttım. Ev sahibi arayıp kiraya vereceğini söyledi.

Davut Kaynar isimli bir mahalleli, "Deprem yaşadık. O korkuyla 'benim apartmanım nasıl acaba' diye aşağı inip bakıyor ki eliyle bile kolonlardaki betonu kopartabiliyor. İstanbul'un yüzde 80'i çürük zaten. Farkındalık oluşturmak için böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Vatandaş oturduğu evin sağlam mı çürük olduğunu bilsin diye bu bilinçlendirmeyi yapmak istediğini düşünüyorum. Genel olarak bakarsanız hepsi 50-60 yıllık binalar. Buraların sağlam olduğunu düşünmüyorum. Yel değirmeni İstanbul'da ilk apartman yapılan yerlerdendir" dedi.

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