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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Mart 2024, 19:49 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024, 19:49

Kadıköy E-5'te seyir halindeki araç alev topuna döndü!

Kadıköy E5 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Aracın alevlere teslim olduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın saat 15.30 sıralarında Kadıköy E5 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olduğu aracının motor kısmından duman çıktığını gören sürücü aracını durdurdu. Kısa sürede dumanlar yerini alevlere bıraktı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken polis ekipleri ise trafiği durdurarak karayolu üzerinde güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. Aracın alevlere teslim olduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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