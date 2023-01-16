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Kaçak tütün satan şahıs polisi karşısında görünce dükkanı ateşe verdi

Kaçak tütün satan şahıs polisi karşısında görünce dükkanı ateşe verdi
16.01.2023 23:10 - Son Güncelleme: 16.01.2023 23:11

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Kaçak tütün satan şahıs polisi karşısında görünce dükkanı ateşe verdiİSTANBUL Büyükçekmece'de kaçak tütün satan iş yerine yapılan baskında, iş yeri sahibi arama yapılmasını engellemek için çakmak gazını tütünlerin üzerine dökerek yakmaya çalıştı.

Yaşam Videoları

İSTANBUL Büyükçekmece'de kaçak tütün satan iş yerine yapılan baskında, iş yeri sahibi arama yapılmasını engellemek için çakmak gazını tütünlerin üzerine dökerek yakmaya çalıştı. Öte yandan dükkanını yakmaya çalışan adamın 'çocuğun cinsel istismarı', 'kasten yaralama', 'taksirle yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

Olay, Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde tütün satan iş yerinde meydana geldi. Kaçak tütün satıldığı ihbarı üzerine vergi denetmenleriyle dükkana giden polis, işletme sahibi M.M.'nin ve eşinin tepkisiyle karşılaştı. Arama yapılmasını engellemeye çalışan dükkan sahibi, çakmak gazlarını tütünlerin üzerine sıkarak dükkanı ateşe vermeye kalkıştı. Alevler dükkan çevredeki vatandaşlar ve görevliler tarafından yangın tüpleriyle söndürüldü.

Arka camdan kaçtı

Yangının çıkardığı dumandan faydalanan dükkan sahibi arka camdan kaçtı. Zanlının daha sonra polis tarafından Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde yakalandığı öğrenildi.

Sahte tütünler ele geçirildi

Dükkanda polis tarafından yapılan aramalarda 4 bin 992 kilo kıyılmış tütün, bin 80 adet sahte bandrollü nargile tütünü ve makaron ele geçirildi. Şahıs yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suç makinesi çıktı

Öte yandan iş yeri sahibi M.M.'nin 'çocuğun cinsel istismarı', 'kasten yaralama', 'taksirle yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

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