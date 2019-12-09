İzmit'te feci kaza! Halk otobüsüyle TIR çarpıştı yaralılar var |Video

Son dakika haberine göre İzmit'te, TIR ile çarpışan halk otobüsü devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 20 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunuyor.
İzmit'te, TIR ile çarpışan halk otobüsü devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 20 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunuyor.
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