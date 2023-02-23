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İzmir'de zehir tacirlerine büyük darbe: 114 tutuklama

İzmir'de zehir tacirlerine büyük darbe: 114 tutuklama
23.02.2023 11:16

OTOMATİK OYNAT

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İzmir'de narkotik polisi tarafından zehir tacirlerine yönelik 15 günde gerçekleştirilen 134 operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 114'ü tutuklandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ile mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, 5-20 Şubat tarihleri arasında 134 ayrı operasyonla uyuşturucu satıcılarının tepelerine bindi. Yapılan operasyonlarda, 110 kilo 270 gram esrar-skank, 2 kilo 349 gram metamfetamin, 2 kilo 321 gram kokain, 5 bin 870 adet ecstasy, 133 bin 28 adet sentetik ecza ile 24 adet hassas terazi, 26 adet tabanca, 6 adet tüfek ve suçtan elden edilen 1 milyon 372 bin 798 Türk Lirası ele geçirildi. Öte yandan operasyonlarda olaylarla ilgili 202 şüpheliye adli işlem gerçekleştirilirken, adliyeye sevk edilen 114 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

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