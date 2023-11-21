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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023, 22:31 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023, 22:53

İzmir’de uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve baskın: 1 tutuklama

İzmir’in Menemen ilçesinde uyuşturucu imalatlanesine dönüştürülen bir eve polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan materyaller ele geçilirken, 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, 9 Eylül Mahallesinde bulunan bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda; saksılar içerisinde üretilen 12 esrar bitkisi ile bu bitkiyi yetiştirmek için kullanılan ısı ve ışık sistemi, 1435 uyuşturucu hap, satışa hazır biçimde toplam 359 gram esrar, hassas terazi, çeşitli telefon numaralarının bulunduğu defter, 1 tabanca ve bu tabancaya ait 13 fişek, 3 trafo, 5 özel yapım ampul, kablo sistemi, güneş ışığını engelleyici özel perde, 5 mekanik zaman saati ile aynalı reflektör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan R.L, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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