İzmir’de silahlı çatışma: 1’i polis 2 yaralı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan sanayi içerisinde bir otomobili inceleyen polis ekiplerine, sokağa gelen bir başka araç içerisinden ateş açıldı. Ekiplerin de karşılık vermesiyle silahlı çatışmaya dönen olayda 1’i polis olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde Karabağlar Sanayi Sitesi 5827 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği’nde görevli ekipler, sokakta bulunan ve çalıntı olduğu değerlendirilen bir aracı incelemeye aldı. Bu esnada otomobille ekiplerin bulunduğu sokağa gelen bir başka araç içerisinden polislere silahla ateş açıldı. Ekiplerin de karşılık vermesiyle silahla çatışmaya dönen olayda şüphelilerden H.K., ve polis memuru M.K., yaralandı.