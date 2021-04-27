İzmir’de boşandığı eski inekli gönderme yapan kadına ceza

İzmir'in Narlıdere ilçesinde boşanmalarının ardından eski eşi Serdar Kıyançiçek (40) hakkında uzaklaştırma kararı çıkaran Sevim Bozal (29), sosyal medyadaki paylaşımıyla ceza aldı. İddiaya göre hesabından inek fotoğrafı paylaşıp, 'O kadar uzaklaştırma kararı aldırdım yine de burada' diyerek göndermede bulunduğu Kıyançiçek'in açtığı davada Bozal'a İzmir 1'inci Aile Mahkemesi tarafından bir ay süreyle 'öfke kontrolü ve stresle başa çıkma eğitimi ve rehabilitasyon programlarına katılma' cezası verildi.