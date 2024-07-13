İzmir'de dün sağanak sırasında Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin bilirkişi atandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürerken elektrik dağıtım şirketinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, bölgede herhangi bir şikayet kaydının bulunmadığı iddia edilirken görgü tanıklarından Sevda Çelik, "Dün akşam üzeri direkten patlama sesi geldi. 3-4 dakika sonra elektrik suya karıştı sanırım. Bir adamın sesini duyduk. Olay yerine gittiğimde yerde 2 kişi yatıyordu." dedi. Öte yandan canlı yayında çalışmanın yapıldığı bölgeden detayları aktaran A Haber muhabiri Tayfun Er, "İZSU ekibinin geçtiğimiz yıl burada yaptığı rögar çalışması sonucunda Gediz Elektriğin hattının üzerine rögarın oturduğu ortaya çıktı" dedi. Bölgede daha önce de benzer elektrik çarpması vakalarının yaşandığı bildirildi.