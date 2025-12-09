PODCAST CANLI YAYIN
Şırnak'ta kar esareti: Beyaz örtü yarım metreyi geçti

Şırnak’ta aralıksız yağan kar kalınlığı yarım metreyi aştı. Ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ederken yüksek bölgelerde yol açma çalışmalarına başlandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı Yeşilöz ve Tuzluca köylerinde kar kalınlığı yarım metreyi geçti. İlçe Özel İdare ekipleri karla mücadele çalışmalarına günlerdir aralıksız devam ediyor. Kar nedeniyle kapanan köy yollarının tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Kış aylarının sert geçtiği bölgelerde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Kapanan köy yolları ise ekiplerin yoğun çalışması ile bir bir açılıyor.

