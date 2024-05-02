Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı şirkete ait safari tur araçlarının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11’i İngiliz, 1’i İrlanda vatandaşı olmak üzere 12 turist ve 3 personel yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde tam anlamıyla can pazarı yaşanırken araçtan yola fırlayan yaralılara Jandarma, 112 Sağlık ekibi ve itfaiye personellerinin yanı sıra vatandaşlar ve tura çıkan diğer turistler yardıma koştu. Kazayı gören ve yardıma koşan genç kadın, araçların alabildiğine hızlı olduğunu, arkadan gelen aracın önündeki araca çarptıktan sonra yoldan çıkarak devrildiğini, böylesine büyük bir kazada can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.