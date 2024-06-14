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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024, 19:05 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024, 19:05

İZLE I Şanlıurfa'da kuyumcuya silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırıda biri kırsal mahalle muhtarı olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. İşte detaylar...

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, yüzü maskeli 2 şahıs, Bedrettin T.'ye ait kuyumcu dükkanına ateş açtı.

Saldırganlar kaçtığı olayda mermilerin isabet ettiği Eyüp Advanlı ve Nurullah Tart hayatını kaybederken İbrahim Halilullah T. ise yaralandı. Ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Olay yerine giden polis ve jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan saldırıda hayatını kaybedenlerden Eyüp Advanlı'nın kırsal Yaban Mahallesi muhtarı olduğu ve olayın yaşandığı yerde oto galeri işlettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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