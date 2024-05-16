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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024, 18:28 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024, 18:28

İZLE I Ordu’da FETÖ/PDY operasyonu: 19 kişi paketlendi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında Ordu'nun Altınordu, Ünye, Fatsa, Korgan ve Aybastı ilçesi ile Amasya ilinde operasyon düzenlendi. Toplam 20 adreste düzenlenen operasyonda H.U. (38), O.K. (32), G.A. (32), Ü.B. (30), L.E. (41), E.E. (31), M.B. (44), S.K. (38), F.A. (40), Z.G.K. (33), I.T. (37), R.A.K. (44), D.A. (45), Y.Y.H. (42), E.V. (37), A.Ç.Ş. (31), Ç.Ç. (43), İ.K. (37) ve M.Ç. (37) isimli şüpheliler yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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