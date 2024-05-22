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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 20:17 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 20:17

İZLE I Mersin'de motosiklet kamyonetin altına girdi! İşte o anlar...

Mersin'de motosikletin kamyonetin altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o anlar...

Kaza, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Emin Ehil yönetimindeki 33 ATN 920 plakalı motosikletle bulvar üzerinde seyir halindeyken Sosyal Hizmetler Merkezi önüne geldiği sırada yola çıkan A.B. idaresindeki 33 VF 394 plakalı kamyonete çarpıp altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Ehil ile arkasında oturan Deniz C. ağır yaralandı. Çevredekiler kazayı 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Ehil kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Deniz C. ise Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. O anlar da kamyonetin bulvara doğru çıktığı anda motosikletin gelerek çarpma anı yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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