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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024, 20:18 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024, 20:20

İZLE I Kütahya’da 15 yaşındaki çocuk babasının arabasını kaçırıp dehşet saçtı! 3 yaralı

Kütahya’da 15 yaşındaki İ.Y. isimli kız çocuğu, babasından izinsiz aldığı hafif ticari araçla kaza yaptı. Küçük çocuğun çarptığı otomobilde bulunan 1’i çocuk, 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen İ.Y.’ye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 12 bin lira ceza kesildi.

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