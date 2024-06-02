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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024, 21:25 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024, 21:25

İZLE I Küçükçekmece'de enkazdan köpek 'cookie' de kurtarıldı!

Küçükçekmece'de, bu sabah çöken 4 katlı binadan 8 kişi yaralı halde kurtarılırken 1 kişi ise hayatını kaybetmişti. Enkazdan kurtulan Korkut Yılmaz Ayaz'ın terrier cinsi köpeği 'Cookie' de enkaz kaldırma çalışmaları sırasında sağ olarak çıkarıldı.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde, Belediye Caddesi ile Geçit Sokak'ın kesişim noktasında bulunan ve 1988 yapımı olduğu öğrenilen 4 katlı bina sabah 08.40 sıralarında çöktü. Enkazdan, 8 kişi yaralı olarak kurtuldu, 1 kişi ise hayatını kaybetti. Olay yerinde çalışma sürdüren AFAD, belediye ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin arama-kurtarma faaliyetleri sonunda enkaz kaldırma çalışmaları başlatılmıştı.

COOKİE DE SAĞ ÇIKARILDI

Enkazdan kendi imkanlarıyla kurtulan Korkut Yılmaz Ayaz, terrier cinsi köpeği Cookie'nin de enkaz altında kaldığını belirtmişti. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında beton parçalarını kaldıran kepçe operatörü, Ayaz'ın köpeği Cookie'yi fark etti. Ekiplerin yardımıyla köpek Cookie, enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra mama verilen köpek, kontrol için veterinere götürüldü.

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