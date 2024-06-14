SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024, 18:06 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024, 18:06

İZLE I Jandarmadan dev operasyon! Tonlarca kaçak tütün ele geçirildi

Aksaray'da kargo firmasına ait tıra operasyon düzenleyen jandarma, tır kasasında 6 ton 750 kilo kaçak tütün ele geçirdi. İşte detaylar...

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri doğu illerinden batı illerine yüklü miktarda kaçak tütün sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir süre çalışma yapan jandarma ekipleri tırın plakası, sürücüsü ve sevkiyat saatini tespit etti.

Bu doğrultuda Aksaray - Adana Kara yolu üzerinde pusuya yatan jandarma ekipleri beklenen tırın il sınırına girmesi üzerine merkeze bağlı Taşpınar beldesi yakınlarında operasyon yapıp tırı durdurdu.

Sürücüsü gözaltına alınan tırın kasasında arama yapan ekipler koli ve çuvallara gizlenmiş piyasa değeri 5 milyon 700 bin TL olan 6 ton 750 kilo kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Muğla’da yangın söndürme uçağı Bafa Gölü’ne sert iniş yaptı!
14.06.2024Cuma
İZLE I İnegöl AVM'de intihar girişimi! İşte o korku dolu anlar...
14.06.2024Cuma
Ankara'da sağanak yağmur ve dolu etkili oldu, caddeler göle döndü
14.06.2024Cuma
Osmaniye'de karne günü ilkokulda yangın
14.06.2024Cuma
Edirne’de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
14.06.2024Cuma
Bunlar da Var
İZLE I Survivor 2024 All Star şampiyonu Ogeday oldu! 02:08
Survivor 2024'ün kazananı belli oldu!
14.06.2024Cuma
İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca hayatını kaybetti 05:01
İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca hayatını kaybetti
14.06.2024Cuma
Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası! 01:24
Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu iddiası!
14.06.2024Cuma
Survivor yarışmacıları finale çakarlı araçla gitti! O görüntülere tepki yağdı 00:20
Survivor yarışmacıları finale çakarlı araçla gitti!
14.06.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA