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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 17:38 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 17:38

İZLE I İSTEKS Sanayi Sitesi'nde yangın paniği! Çok sayıda ekip bölgede

Başakşehir’de bulunan İSTEKS Sanayi Sitesi içerisindeki 3 katlı işyerinin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken iş yeri böyle görüntülendi. İşte o anlar...

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan İSTEKS sanayi sitesinde medikal malzemeler üreten 3 katlı bir fabrikanın çatı katında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek 3. kata sıçradı. Çevredeki vatandaşlar yoğun dumanı fark ederek itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken hasar meydana geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışması devam ediyor.

Yangını gören Hakan Işık, Yangın çıkmış, duyunca hemen geldik, bizim dükkânda yakında. Biz kelepçe üretiyoruz yanımızda da rulo üretiliyor. Çatı katında çıktı yangın. Hemen itfaiye geldi, ambulans geldi. Yangın söndürüldü galiba son çalışmalar yapılıyor dedi.

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