SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 20:10 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 20:10

İZLE I İstanbul'da takip ettiği genci silahla vurarak öldürdü!

Eyüpsultan'da bir genç, kendisini takip eden bir şüpheli tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi ve kaçış güzergahını tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekiplerin silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Olay, Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'nde saat 15.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen 21 yaşındaki Musa Can Biçici'yi bir şüpheli takip etmeye başladı.

Çocuk parkının yanında vuruldu

Şüpheli, Musa Can Biçici'yi bir sitenin içerisinde hedefine aldıktan sonra çocuk parkının yanında tek el ateş ederek silahla yaraladı. Musa Can Biçici'nin yere düştüğünü görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Musa Can Biçici'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Biçici hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi ve kaçış güzergahını tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekiplerin silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Giresun’da vahşet! Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar
22.05.2024Çarşamba
İZLE I Sarıyer’de "insanlık ölmemiş" dedirten görüntü kamerada!
22.05.2024Çarşamba
İZLE I Eskişehir’de sağanak yağmur ve dolu kenti etkisi altına aldı!
22.05.2024Çarşamba
İZLE I Konya'da korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
22.05.2024Çarşamba
İZLE I Erzurum merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu!
22.05.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Sevim Emre’den Nazar Boncuklu Paylaşım: Orhan Gencebay ile 46 Yıllık Aşkın Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı! 00:10
Orhan Gencebay ile fotoğrafını paylaştı!
22.05.2024Çarşamba
Gönül Dağı 140. bölüm 2. fragmanı yayınlandı 00:56
Gönül Dağı 140. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
22.05.2024Çarşamba
Tahran’da Reisi’ye veda! 03:33
Tahran'da Reisi'ye veda!
22.05.2024Çarşamba
Daltonlar çetesi lideri BARIŞ BOYUN yakalandı! 02:04
Daltonlar çetesi lideri BARIŞ BOYUN yakalandı!
22.05.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA