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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024, 18:24 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024, 18:24

Manisa bu adamı konuşuyor! 1 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden profesyonelce çıkardı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde arabanın jantında yılan bulunduğunu fark eden vatandaşlar panik yaşarken, bir vatandaşın yılanı bulunduğu yeren profesyonelce çıkarması şaşkınlık oluşturdu.

Manisa'nın en merkezi noktası olan Valilik binası önünde park halindeki bir arabanın jantlarının arasında fark edilen bir yılan, çevreden geçen vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Vatandaşlar birbirlerine yılanı gösterirken, korkusuz bir vatandaş arabanın tekerlerine doğru eğildi ve sıkışmış yılanı yerinden çekerek çıkardı. Vatandaş ağzındaki sigarasını bırakma gereği bile duymadan korkusuzca yılanın kuyruğunu tuttu ve havaya kaldırarak çevredekilere gösterdi. Bazı vatandaşlar bu cesur hareketi alkışlarken, çevreden "Adamdaki cesarete bak. Helal olsun sana" dedi. Cesur vatandaş ise çıkardığı yılana bakıp "Hay maşallah", diyerek yaklaşık 1 metre boyundaki hayvanın uzunluğuna dikkat çekti.

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