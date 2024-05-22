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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024, 23:49 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024, 23:49

İZLE I Heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı! İşte o anlar...

Bingöl merkeze bağlı bir köy okulunda müzik öğretmeni olan Nagihan Dürçek, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı, o anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

Bingöl merkeze bağlı Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olan Nagihan Dürçek, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtaran öğretmeni, etrafına toplanan diğer öğrenciler alkışladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müzik öğretmeni Nagihan Dürçek'in bir hafta önce ilkyardım eğitimi aldığı belirtilerek, "Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu Müzik öğretmeni Nagihan Dürçek nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. İlkyardım eğitimi aldıktan sonraki hafta ilk nöbetinde yemek borusuna leblebi kaçan öğrencisine Heimlich manevrası uygulayarak hayatını kurtaran Nagihan Dürçek öğretmenimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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