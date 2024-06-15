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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024, 22:54 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024, 22:59

İZLE I Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşlara küfür eden şüpheli paketlendi!

İstanbul'un Fatih ilçesinde cuma namazı kılanlara küfür ve hakaretler savuran M.D.A. isimli şahıs emniyet güçleri tarafından yakalandı. M.D.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte detaylar...

Dün Mimar Hayrettin Mahallesi'ndeki bir caminin avlusunda cuma namazı kılmak amacıyla saf tutan vatandaşları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak, küfür ve hakaret içeren kelimeler kullanan şüpheli, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelinin yaşı küçük M.D.A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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