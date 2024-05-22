İZLE I Erzurum merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, müşterek olarak yapılan projeli çalışmada "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde; çok sayıda banka hesabı temin ederek 7258 sayılı kanuna muhalefet ettiği tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik 3 ay süren fiziki ve teknik takip neticesinde suç eylemleri tespit edildi. Şüphelilerin banka hesap hareketleri incelendiğinde 276 milyon 64 bin 578 TL'lik hesap hareketinin olduğu görüldü.

Tespiti yapılan şüpheli şahıslara yönelik Erzurum merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Tekirdağ, Isparta, Antalya, Aydın, Eskişehir, Ordu olmak üzere 11 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 37 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslara yönelik yapılan arama işlemleri neticesinde; Çok sayıda dijital materyal, Başka şahsılara ait çok sayıda banka ve kredi kartı, Çok sayıda kullanıma hazır simkart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere intikal ettirileceği belirtildi.